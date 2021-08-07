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Türkiye, Tokyo 2020'de 13 madalya kazandı

Milli sporcular, Tokyo 2020'de Türkiye'nin en fazla madalya topladığı 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nı geride bıraktı. Türkiye, Londra 1948'de 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda topladığı 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatı yaşıyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ay-yıldızlı sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalyayı boynuna taktı.

Türkiye, Tokyo 2020'deki bu başarısıyla sayı bakımından Londra 1948'i (6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) geçerek tarihinin en çok madalya topladığı organizasyonu yaşadı.

Tokyo 2020'nin madalya gururları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın: Mete Gazoz (Okçuluk), Busenaz Sürmeneli (Boks)

Gümüş: Eray Şamdan (Karate), Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

Bronz: Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün (Tekvando), Ferhat Arıcan (Cimnastik), Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül (Güreş), Ali Sofuoğlu, Merve Çoban, Uğur Aktaş (Karate)

 

Tokyo 2020'de Uğur Aktaş'tan bronz madalyaTokyo 2020'de Uğur Aktaş'tan bronz madalyaSpor
Boks tarihinde ilk: Tokyo 2020'de Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandıBoks tarihinde ilk: Tokyo 2020'de Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandıSpor
Tokyo 2020'de Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandıTokyo 2020'de Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandıSpor

 