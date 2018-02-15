Türkiye üç sıra yükseldi
FIFA dünya klasmanında Türkiye, üç basamak çıkarak 38. sıraya yerleşti.
Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 38'inciliğe yükseldi.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 735 puana sahip ay-yıldızlılar, üç basamak yükselerek 38. sıraya yerleşti. FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Brezilya 2'nci, Portekiz de 3'üncü sıradaki yerini korudu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Mart'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1- Almanya - 1602
2- Brezilya - 1484
3- Portekiz - 1358
4 - Arjantin - 1348
5- Belçika - 1325
6- İspanya - 1231
7- Polonya - 1213
8- İsviçre - 1190
9- Fransa - 1183
10- Şili - 1153
Kaynak: AA