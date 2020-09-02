Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde perdeyi açıyor

02 Eylül 2020

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.

A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

291 günlük ara sona eriyor

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile yarın sahasında yapacağı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçıyla, 291 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip son maçını, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son haftasında, 17 Kasım 2019'da Andorra ile oynamış ve o mücadeleyi 2-0 kazanmıştı.

Milli Takım, EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından, 9,5 ay sonra ilk maçını oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Macaristan mücadelesi ile 2020 yılındaki ilk maçına çıkacak.

A Milli takım 579. maçında

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla 579. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 307'si resmi, 271'i özel 578 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 247'si deplasmanda, 251'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 823 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 578 karşılaşmanın 497'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 578 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Milli takımın eylül karnesi

Milli takım, eylül ayında bugüne kadar 69 maça çıktı. Milliler, bu maçların 30'unu kazanırken, 23 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi.

Türkiye, eylül ayında oynadığı maçlarda 110 gol atarken, kalesinde 93 gol gördü. Milli takımın aldığı 23 yenilginin 18'i 1992'ye kadar yaşandı. Milli takım o tarihten sonra oynadığı eylül maçlarında ise sadece beş kez yenildi.

Eylül maçlarının en farklı galibiyetini 5-0'lık skorla 1997'de San Marino ve 2013'te Andorra karşısında alan milliler, en farklı eylül yenilgilerini ise 1926'da 6-1'le Polonya ve 1982'de 5-0'la Macaristan karşısında yaşadı.