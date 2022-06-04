  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Türkiye, Uluslar Ligi'ne Faroe Adaları galibiyetiyle başladı
Takip Et

Türkiye, Uluslar Ligi'ne Faroe Adaları galibiyetiyle başladı

Türkiye, Uluslar Ligi C Ligi'ne Faroe Adaları'nın İstanbul'da 4-0'la geçerek 3 puanla başlangıç yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Faroe Adaları ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Ay Yıldızılılar'da goller 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. dakikada Halil Dervişoğlu,  82. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Merih Demiral'dan geldi. 

Ayrıntılar birazdan