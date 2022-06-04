Türkiye, Uluslar Ligi'ne Faroe Adaları galibiyetiyle başladı
Türkiye, Uluslar Ligi C Ligi'ne Faroe Adaları'nın İstanbul'da 4-0'la geçerek 3 puanla başlangıç yaptı.
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Faroe Adaları ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan Ay Yıldızılılar'da goller 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. dakikada Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Merih Demiral'dan geldi.
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