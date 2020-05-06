Türkiye'de futbol ligleri 12 Haziran'da başlayacak

06 Mayıs 2020

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'de futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlayacağını açıkladı.Yapılan planlamalara göre, ligler temmuz ayının sonunda tamamlanacak ve bu süreçte 7 hafta sonu 1 tane de hafta arası maç oynanacak. Müsabakalar seyircisiz olarak yapılacak. Gelecek sezonun başlangıcına dair program ise ilerleyen dönemde duyurulacak.

TFF Başkanı Özdemir'in basın toplantısındaki açıklamalarından satır başları şöyle:



"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştük. Bugün yönetim kurulu ile toplantımızı yaptık. Normalleşme planı kapsamında değerlendirmede bulunduk. Görevimizin sorumluluğunu biliyoruz. Bir yol haritası çizdik. 'Şimdilik' olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolarında bulunmasıyla birlikte Süper Lig, 1. Lig ve diğer ligleri 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.

'Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi ev sahipliği yapacağız'



Maçların nasıl oynanacağına Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yapacağımız görüşmelerle netleşecek. Yeni dönemi de fırsata çevirmemiz gerekli. Bu nedenle sağduyu içerisinde kararlara sağduyulu davranarak bunu başaracağımıza eminim. En güzel şekilde liglerimizi Temmuz ayı itibarıyla tamamlayacağız. Ağustos ayında Şampiyonlar ligi finaline ev sahipliği yapacağız. Aldığımız kararların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hiç bir virüse meydanı bırakmayacağız."

Yayıncı kuruluş ödemeleri konusu



TFF Başkanı Özdemir, yayıncı kuruluşla kulüpler arasındaki ödeme sorunuyla ilgili soruları da yanıtladı. Özdemir, "Hedefimiz Beinsports ile yola devam etmek, ama onlarda gelir kaybına uğradı, yayıncı kuruluşun 588 milyon TL'lik ödemesi gerekiyor ve görüşmeler sürüyor. Onlar da ödemelere hız vermek istiyor, görüşmeler devam ediyor" dedi.