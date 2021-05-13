Türkiye'de oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, Portekiz'e alındı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İngiliz ekipleri Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan final karşılaşması ile ilgili kararını açıkladı.

UEFA, final karşılaşmasının corona virüs tedbirleri nedeniyle Portekiz'in Porto şehrine alındığını bildirdi.

UEFA resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Türk futbol otoritelerinin devam eden ortaklık ve işbirliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterdikleri anlayıştan dolayı da minnettarız" ifadeleri kullanılırken "İstanbul şehri için gelecekteki fırsatları acilen araştıracağız" ifadeleri kullanıldı.