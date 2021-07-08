Türkiye'den Olimpiyatlara 18 branştan 108 sporcu katılacak
Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin 18 branşta 108 sporcuyla temsil edileceğini açıkladı.
AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek." dedi.
Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo, artış trendi gösteren COVID-19 vakaları karşısında Tokyo Oyunlarına yurt içinde seyirci kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.
Komite olimpiyatlara yurt dışı seyirci kabul edilmeyeceğini 20 Mart'ta duyurmuştu.