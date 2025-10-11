Türkiye'nin Bulgaristan karşısındaki ilk 11' belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan Türkiye'yi konuk ediyor. Montella'nın ise Bulgaristan karşısına çıkacağı ilk 11 belli oldu.
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Takım deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor.
BULGARİSTAN: Mitov, Popov, Bozhinov, Hristov, Petrov, Chochev, Stoyanov, Kraev, Kirilov , M. Petkov, Despodov
YEDEKLER: Sheytanov, Vutsov, Chernev, Gruev, Dimitrov, Krastev, Minchev, Turitsov, L. Petkov, Velkovski, Shopov
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Oğuz, Arda, Kerem, Kenan
YEDEKLER: Mert Günok, Altay, Çağlar, Salih, Deniz, Eren, Samet, İsmail, İrfan Can, Mert Müldür, Yunus, Can