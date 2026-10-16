Türkiye’nin curlingde hedefi  2030 Kış Olimpiyatları kürsüsü

Türkiye Curling Federasyonu’nun 4. olağan genel kurulunda mayıs ayında yeniden başkanlığa seçilen Kenan Şebin, federasyonun çalışmaları, projeleri, takımların katılacağı uluslararası müsabakalar ve Fransa'da düzenlenecek 2030 Kış Olimpiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Curling branşını daha ileriye götürmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Şebin, "Türkiye olarak birçok kategoride takımlarımız dünya arenasında. Bazıları A, bazıları ise B grubunda yarışan bir ülkeyiz. Dünyanın en iyi curling yapan ülkeleri arasına girmiş durumdayız" dedi.

Şebin, curlingin daha geniş kitlelere yayılması için "Buzda Satranç Curling" projesini başlattıklarını anlatarak, "Türkiye'nin bundan sonraki yapacağı tek şey var; Türk sporcusunun o kürsüye çıkarmak. 10-15 yıl sonrasının temellerini atmak üzere proje başlattık. Bu projede Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve federasyonumuzla birlikte yaklaşık 3 bin sporcunun içinde curling sporcu havuzu oluşturmaya çalışacağız" diye konuştu. İşe bu öğrencilere curlingi tanıtarak başlayacaklarını aktaran Şebin, "İlk etapta en azından 3 bin öğrenciye curlingi ve sporu tanıtmış olacağız. Bunların içinde yüzde 20'lik bir dilim içinde başarılı sporcuyu bu branşa kazandırırsak 10-15 yıllık bir geleceği kurtarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Erzurum’dan Türkiye’ye yayılacak

Buzda Satranç Curling projesinin 4 yıl süreceğini anlatan Şebin, şunları söyledi: “Belki '2029 Universiade' altyapıları bu çocuklardan oluşacak. Gönül ister ki bunu Türkiye genelinde yapalım ama maalesef curling sporu olimpik ölçülerde sadece Erzurum'da var. Çok yakın zamanda Ankara'da açılacak, Trabzon'da Samsun'da olacak. En büyük hedefimiz, İstanbul ve Antalya'yı da bitirdikten sonra dünya ile çok daha iyi mücadele edebilecek güçlü bir altyapıya sahip olmak. Öğrencilere curling salonunda 4 gün uygulama yapacağız. 1 gün de okula giderek teorik olarak anlatacağız."

Hedeflerinde kürsü olduğunu işaret eden Şebin, 2030 Kış Olimpiyatları’nda madalya kazanmak için çalışmalarının hızla devam ettiğini anlattı. Şebin, geçmiş yıllarda olimpiyat başarısı elde edemediklerini ifade ederek, “Hem bizim hem de çocukların motive olması için 7-8 uluslararası turnuvamız var. En büyük hedeflerimiz bunlar" şeklinde konuştu.

“Milli takımda yüzde 50 değişikliğe gittik"

Federasyon Başkanı Şebin, mevcut kategorilerdeki takımlarda bazı değişikliklere gittiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ülkeler yaşını almış sporcuları varsa muhakkak takımlarını yeniliyor. Havuzu geniş tutmak gerekiyor. Şu an Türk milli takımlarımızda yüzde 50 civarında değişikliğe gittik. Genç takımlarda başarılı olanları büyük takıma takviye ettik. Çocukların kendilerine öz güveni var. 2026'da Avrupa ve dünya şampiyonaları var."