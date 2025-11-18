Türkiye'nin İspanya karşısındaki 11'i belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11'i belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında bugün deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ise karşılaşmaya şu 11 ile çıkacak:
A MİLLİ TAKIM
Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül
İSPANYA
Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Garcia, Merino, Ruiz, Yeremy, Olmo, Oyarzabal.