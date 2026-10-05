Türkiye'nin İtalya karşısında ilk 11'i belli oldu
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesi ilk 11'i belli oldu.
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Milli Takım, gruptaki kritik mücadelede İtalya karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Teknik direktörün tercih ettiği ilk 11'de yer alan isimler şöyle:
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Romano, Mancini, Ruggeri, Doumbia, Barella, Vergara, Scamacca, Maldini.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir.
Kaynak: HABER MERKEZİ