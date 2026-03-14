Türkiye'nin maçı ne zaman? Milli Takım - Romanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye, Romanya ile Dünya Kupası Elemeleri yarı final maçında karşı karşıya gelecek. A Milli Takımı'mızda tek hedef mutlak galibiyet... Kritik randevunun tarihi sürekli araştırılırken başvurulan soru "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Dünya Kupası 2026 yarı final müsabakalarına çok az bir süre kaldı. Milyonlar Türkiye-Romanya maçı için nefeslerini tutmuş durumda... En son 2002'de katıldığımız turnumaya yeniden taılmak istiyoruz. Heyecan katsayısı artarken "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu gündemden düşmüyor.
Milli maç ne zaman?
2026 Dünya Kupası Elemeleri yarı final Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Cuma saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin TV8'den yayınlanması bekleniyor.
27. randevu
Türkiye ile Romanya 27. kez karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ımız bu maçların 5'inden galibiyet alıp 14'ünden mağlubiyetle ayrılırken 7 maç berabere bitti.