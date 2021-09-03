Türkiye'ye golbol'da altın madalya kazandı
Golbol Kadın Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan maçta Türkiye ile ABD karşılaştı. İlk yarıyı 6-1 önde tamamlayan Türkiye, ikinci yarıda farkı açtı. Sahadan 9-2'lik galibiyetle ayrılarak A Milliler altın madalyaya ulaştı.
Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu.
Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.