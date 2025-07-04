Türkiye'ye üniversite için geldi, futbolcu oldu: 1. Lig'den Hollanda'ya transferi gerçekleşti!
Mali'den üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen Gaoussou Diarra, kısa sürede dikkat çekerek profesyonel futbolculuğa adım attı. İstanbulspor formasıyla geçirdiği etkileyici sezonun ardından Hollanda’nın köklü kulüplerinden Feyenoord’a transfer oldu. 22 yaşındaki futbolcu, 1. Lig'den Avrupa’ya uzanan sıra dışı hikâyesiyle futbol dünyasında gündeme oturdu.
Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen ve profesyonel kariyerine burada adım atan Gaoussou Diarra, Avrupa'nın yolunu tuttu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’un formasını giyen 22 yaşındaki Malili futbolcu, Hollanda devi Feyenoord’a transfer oldu. Hollanda kulübü, transferi resmi internet sitesinden duyururken, İstanbulspor ile anlaşmaya varıldığını belirtti.
Üniversite için geldi, futbolcu oldu
Mali'den İstanbul’a üniversite eğitimi almak için gelen Diarra'nın profesyonel futbol geçmişi bulunmuyordu. 2024 yılı başında Tuzlaspor ile sözleşme imzalayan genç oyuncu, yabancı kuralı nedeniyle forma şansı bulamadan takımdan ayrıldı.
Daha sonra İstanbulspor’un deneme antrenmanlarına katılan Diarra, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’ın beğenisini kazanarak sarı-siyahlı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.
37 maçta 16 gol
Diarra, İstanbulspor formasıyla geçirdiği ilk sezonda 37 resmi maçta 16 gol atarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Gösterdiği bu çıkış, Avrupa kulüplerinin radarına girmesini sağladı.
Genç futbolcunun yeni adresi Feyenoord olurken, transferin futbol dünyasında büyük yankı uyandırması bekleniyor.