TVF açıkladı: Hande Baladın'dan kötü haber!
FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Brezilya ile oynanan maçta sakatlanan milli voleybolcu Hande Baladın'ın sol uyluğundaki zorlanma nedeniyle tedavisine başlandı. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Baladın’ın sol quadriceps kasında zorlanma tespit edildiği ve sağlık ekibinin müdahaleye başladığı belirtildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Brezilya ile oynanan karşılaşmada sakatlanan milli oyuncu Hande Baladın'ın tedavi sürecinin başladığını bildirdi.
Federasyonun açıklamasında, "FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Milli takımın önemli isimlerinden biri olan Baladın'ın sağlık durumu, ilerleyen günlerde yapılacak değerlendirmelerle netleşecek.