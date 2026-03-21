Google Haberler

U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyon oldu

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası’nda U20 Grekoromen Güreş Milli Takımımız şampiyon oldu.

Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası’nda ay-yıldızlılar, ortaya koyduğu performansla 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Turnuvayı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de yerinde takip ederek derece elde eden sporculara kupalarını takdim etti.

Turnuvada madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın
72 kg - Salih Yusuf Yazıcı
97 kg - Emir Ömer Bozbağ

Gümüş
67 kg - Ömer Altaş

Bronz
55 kg - Denizhan Ogun
60 kg - Furkan Öden
77 kg - Alkan Akar
130 kg - Üzeyir Ayberk Bostan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar