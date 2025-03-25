Üç milli sporcumuz ABD'deki Dünya Şampiyonası'nda yarışacak
Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası, 26-30 Mart tarihlerinde ABD'de düzenlenecek. 50 ülkeden 200'e yakın sporcu yarışacağı şampiyonada Türkiye'den 3 sporcu madalya için mücadele edecek.
AA
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Türkiye'den 3 sporcunun katılacağı Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası, 26-30 Mart tarihlerinde ABD'de düzenlenecek. TD Garden Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda, 50 ülkeden 200'e yakın sporcu yarışacak.
Şampiyonada Türkiye'yi, erkeklerde Burak Demirboğa, buz dansında ise Katarina Delcamp Akalın-Berk Akalın çifti temsil edecek. Burak, 27 Mart Perşembe günü kısa programda, Katarina ile Berk de 28 Mart Cuma günü ritim dansta piste çıkacak.