UEFA Avrupa Konferans Ligi: Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye’yi temsil eden Başakşehir'in play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Viking FK’yı elemesi halinde Turuncu-Lacivertliler, Spartak Trnava ile Univ Craiova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off maçları 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden RAMS Başakşehir, 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Norveç temsilcisi Viking FK’yı elemesi halinde play-off turundaki rakibiyle karşılaşmaya hazırlanıyor.
UEFA tarafından İsviçre’nin Nyon kentindeki genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Başakşehir’in play-off turundaki olası rakibi belli oldu.
Temsilcimiz bu turda, Spartak Trnava (Slovakya) ile Universitatea Craiova (Romanya) arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Play-off turunun ilk maçları 21 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 28 Ağustos tarihinde oynanacak. Bu turu geçen takımlar, UEFA Konferans Ligi grup etabında mücadele etme hakkı kazanacak.