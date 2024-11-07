UEFA AVRUPA LİGİ: AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Hollanda'nın güçlü temsilcilerinden AZ Alkmaar ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan Fenerbahçe, grup aşamasında 14. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, AZ Alkmaar'ı yenerek puanını yükseltip üst sıralara tırmanmak istiyor. İşte Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçının detayları ve ayrıntıları...

AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. AZ Stadı'nda oynanacak olan maç saat 23.00'te başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton olacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 14. sırada

UEFA Avrupa Ligi'ne Union Saint-Gilloise karşısında 2-1'lik galibiyetle başlayan Fenerbahçe, Twente ve Manchester United ile oynadığı maçlarda ise 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım arasında 14. sırada bulunuyor.

Tarihte üçüncü karşılaşma

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar, tarihlerinde üçüncü kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. İki takım 2006-07 sezonunda UEFA Kupası 3. turunda mücadele etmiş ve her iki maç da berabere bitmişti. AZ Alkmaar, deplasman golü avantajıyla tur atlayan taraf olmuştu.

Fenerbahçe'de Mourinho ve 2 oyuncu eksik

Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar maçında kulübede olmayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci de bu mücadelede forma giyemeyecek. Cengiz Ünder'in ise kadroya dahil edilmesi beklenmiyor. Ev sahibi AZ Alkmaar'da ise David Möller Wolfe kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.