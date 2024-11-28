UEFA AVRUPA LİGİ: AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ŞİFRESİZ)

UEFA Avrupa Ligi’nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, grup aşamasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve averajla 3. sırada yer aldı. Galatasaray, bu mücadelede galip gelerek grup liderliği yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin en genç kadrosuna sahip olmasıyla dikkat çekerken Hollanda liginde ise 6. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılıların bu zorlu deplasmandan alacağı galibiyet, son 16 turuna doğrudan yükselme şansını güçlendirecek.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile 28 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Hollanda'daki AZ Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 20:45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray’ın son durumu

Sarı-kırmızılılar, bu sezon hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Ancak takımda bazı eksiklikler bulunuyor. Sezonu kapatan Mauro İcardi’nin yanı sıra, sağ üst adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Kaan Ayhan da AZ Alkmaar maçında forma giyemeyecek. Galatasaray’da formda isimler Yunus Akgün, Osimhen, Mertens ve Batshuayi, Hollanda ekibi karşısında takımın en önemli kozları olacak.

Galatasaray muhtemel 11

Muslera, Davinson Sanchez, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi, Osimhen.