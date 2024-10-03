UEFA AVRUPA LİGİ: Beşiktaş - Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt’u ağırlayacak. Ajax karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Avrupa'daki ilk galibiyetini arayan siyah-beyazlılar, Vodafone Park’ta oynanacak bu zorlu mücadelede galip gelmek istiyor. Peki Beşiktaş - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Frankfurt maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve karşılaşmaya dair ayrıntılar...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezonki ikinci sınavına Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. Ajax karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından moral arayan siyah-beyazlılar, Süper Lig’de Kayserispor’u yenerek bir nebze toparlandı. Şimdi ise Avrupa arenasında ilk 3 puanlarını haneye yazdırmayı hedefliyorlar.
Beşiktaş - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş, Frankfurt ile 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Vodafone Park’ta oynanacak ve maçı İskoç hakem John Beaton yönetecek.
Beşiktaş - Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Beşiktaş - Frankfurt maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile
Beşiktaş'ta hangi oyuncular eksik?
Beşiktaş’ta, Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş, bu sezon Avrupa'daki tek mağlubiyetini Ajax karşısında yaşadı ve Frankfurt maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor.