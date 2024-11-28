UEFA AVRUPA LİGİ: Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ŞİFRESİZ)

UEFA Avrupa Ligi’nde grubunda yoluna devam eden Beşiktaş, 5. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, kritik maçta 3 puanı hedefliyor. UEFA yetkililerinin aldığı karar doğrultusunda, maç Türkiye yerine Macaristan’ın Debrecen kentinde bulunan Nagyerdei Stadyumu’nda oynanacak. Güvenlik gerekçesiyle karşılaşmaya taraftar alınmayacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde Lyon ve Malmö karşısında galibiyet alarak 6 puana ulaştı. Ancak siyah-beyazlılar, Ajax ve Frankfurt karşılaşmalarında sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Maccabi Tel Aviv mücadelesi, Beşiktaş’ın son 16 turu hedefini sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile UEFA Avrupa Ligi’nin 5. hafta maçında 28 Kasım Perşembe günü karşılaşacak. Nagyerdei Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş’ın son durumu

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan İtalyan golcü Ciro Immobile, takımın en önemli kozlarından biri olacak. Bu sezon oynadığı 17 maçta 12 gol kaydeden yıldız oyuncu, Göztepe karşılaşmasında tekrar formasına kavuştu. Ancak Beşiktaş’ta Ernest Muçi’nin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı.

İsrail ekibiyle üçüncü buluşma

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile üçüncü kez resmi bir müsabakada karşılaşacak. İki takım daha önce 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta mücadele etmiş ve Beşiktaş, rakibini her iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı.

Beşiktaş muhtemel 11

Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.