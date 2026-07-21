UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı ne zaman? BJK - FC Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Danimarka ekibi FC Midtjylland ile karşılaşacak. Yeni teknik ekip ile ilk ciddi sınavına çıkacak olan Beşiktaş sahasında mücadeleyi kazanmayı hedefliyor. Taraftar müsabakayı büyük bir sabırsızlıkla beklerken "UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı ne zaman" sorusu art arda geliyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Kartal, seyircisi önünde alacağı güzel bir skorla turun kapısını aralamayı hedefliyor. Mücadele bilgileri yoğun şekilde araştırılırken "UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı ne zaman" sorusu tırmanıyor.
Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Beşiktaş - FC Midtjylland maçı 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, S Sport Plus platformundan canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.
Beşiktaş, FC Midtjylland’a elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Bohemian - Ballkani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.