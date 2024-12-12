UEFA AVRUPA LİGİ: Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (MUHTEMEL 11'LER)

UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma hedefini sürdüren Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanında kritik bir maça çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Norveç temsilcisine karşı alacağı puan veya puanlarla play-off şansını artırmayı hedefliyor.

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

* Tarih: 12 Aralık 2024 Perşembe

* Saat: 23:00 (TSİ)

* Stat: Aspmyra Stadyumu, Norveç

* Yayın Kanalı: TRT 1 (Şifresiz)

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Björkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Sanuç, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Al-Musrati, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Muçi, Semih Kılıçsoy

Beşiktaş'ta eksikler

Beşiktaş’ta sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor. Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Masuaku, cezası nedeniyle maç kadrosunda bulunmuyor.

Bodo/Glimt - Beşiktaş hakem kadrosu

Maçı Slovak hakem Filip Glova yönetecek. Yardımcıları ise Martin Balko ve Peter Bednar olacak. VAR hakemi olarak Tomas Mokos görev yapacak.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi fikstürü

* 22 Ocak 2025: Beşiktaş - Athletic Bilbao

* 30 Ocak 2025: Twente - Beşiktaş

Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalmak için büyük önem taşıyan bu maçtan puanla ayrılmayı hedefliyor. Norveç deplasmanından alınacak 3 puan, gruptan çıkma hesaplarını yeniden şekillendirebilir.