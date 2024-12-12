UEFA AVRUPA LİGİ: Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (MUHTEMEL 11'LER)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik mücadele bu akşam Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak. Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler ve maçla ilgili tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma hedefini sürdüren Beşiktaş, Bodo/Glimt deplasmanında kritik bir maça çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Norveç temsilcisine karşı alacağı puan veya puanlarla play-off şansını artırmayı hedefliyor.
Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Tarih: 12 Aralık 2024 Perşembe
* Saat: 23:00 (TSİ)
* Stat: Aspmyra Stadyumu, Norveç
* Yayın Kanalı: TRT 1 (Şifresiz)
Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı muhtemel 11’ler
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Björkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Sanuç, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Al-Musrati, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Muçi, Semih Kılıçsoy
Beşiktaş'ta eksikler
Beşiktaş’ta sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor. Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Masuaku, cezası nedeniyle maç kadrosunda bulunmuyor.
Bodo/Glimt - Beşiktaş hakem kadrosu
Maçı Slovak hakem Filip Glova yönetecek. Yardımcıları ise Martin Balko ve Peter Bednar olacak. VAR hakemi olarak Tomas Mokos görev yapacak.
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi fikstürü
* 22 Ocak 2025: Beşiktaş - Athletic Bilbao
* 30 Ocak 2025: Twente - Beşiktaş
Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalmak için büyük önem taşıyan bu maçtan puanla ayrılmayı hedefliyor. Norveç deplasmanından alınacak 3 puan, gruptan çıkma hesaplarını yeniden şekillendirebilir.