UEFA AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu konuk ediyor. Slavia Prag galibiyetiyle Avrupa Ligi’nde üst sıraları hedefleyen sarı-lacivertliler, namağlup rakibi karşısında 3 puan alarak ilk 24 takım arasına girmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe - Athletic Bilbao ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı 18.30’da Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bosnalı hakem Irfan Peljto’nun yöneteceği mücadelede yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. VAR’da İtalyan hakem Marco Di Bello, AVAR’da ise Michael Fabbri görev yapacak.

Fenerbahçe’de eksikler dikkat çekiyor

Fenerbahçe’de kart cezalısı Fred’in yanı sıra uzun süreli sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde ve ayak bileğinden sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş kadroda yer almayacak. UEFA listesinde bulunmayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da forma giyemeyecek.

Athletic Bilbao’nun performansı

İspanyol ekibi Athletic Bilbao, Avrupa Ligi’ndeki etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. 13 puanla grupta zirve mücadelesi veren takım, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup ilerliyor. Oihan Sancet, İnaki Williams ve Guruzeta gibi tehlikeli oyuncuları bulunan Bilbao, sadece 2 gol yediği turnuvada savunma gücüyle öne çıkıyor.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i

Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri

Avrupa Ligi’nde kritik viraj

Sarı-lacivertliler, Athletic Bilbao karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. 8 puanla grupta 15. sırada yer alan Fenerbahçe, galibiyet alması halinde ilk 24 takım arasına girme yolunda önemli bir adım atacak. Avrupa Ligi’nde ilk 24’e giren takımlar, son 16 turu için play-off mücadelesi verecek.