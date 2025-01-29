UEFA AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçları hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kritik karşılaşmalara çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Ajax deplasmanında kazanarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedeflerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise tur umutlarını devam ettirmek için galibiyet arayacak. Peki Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Midtjylland maçını hangi kanal verecek? Twente - Beşiktaş maçının yayınlanacağını kanal hangisi? İşte karşılaşmalara dair tüm detaylar...

Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta mücadelesinde Hollanda’nın güçlü ekiplerinden Ajax’a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasında namağlup ilerlerken, Ajax karşısında galibiyet alarak doğrudan son 16 turuna kalmak istiyor.

⚽ Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

📅 Tarih: 30 Ocak 2025 Perşembe

⏰ Saat: 23.00 (TSİ)

🏟️ Stat: Johan Cruijff Arena (Amsterdam)

📺 Kanal: TRT 1

⚖️ Maçın hakemi: İspanyol hakem Jesus Gil Manzano, mücadelede düdük çalacak. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado yapacak.

Galatasaray, 7 haftada 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan topladı. Son hafta Ajax'ı mağlup etmesi halinde büyük ihtimalle ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna kalacak. Sarı-kırmızılı ekip, puan kaybı yaşaması halinde diğer rakiplerin alacağı sonuçlara bağlı olarak sıralamada değişiklik yaşayabilir.

Galatasaray’da 3 eksik!

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi, Tottenham maçında sakatlandı ve sezonu kapattı. Ayrıca, UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai ile yeni transfer Ahmed Kutucu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Midtjylland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 24’e kalmak isteyen Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Midtjylland’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, 9 puanla 23. sırada yer alıyor.

⚽ Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

📅 Tarih: 30 Ocak 2025 Perşembe

⏰ Saat: 23.00 (TSİ)

🏟️ Stat: MCH Arena (Herning, Danimarka)

📺 Kanal: TRT Spor

⚖️ Maçın hakemi: Portekizli Luis Godinho düdük çalacak. Yardımcı hakemler Rui Teixeira ve Pedro Almeida olacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, kazanması halinde 12 puana ulaşarak adını ilk 24 arasına yazdıracak. Beraberlik durumunda diğer sonuçlara bağlı olarak sıralaması değişebilir. Kaybetmesi halinde Avrupa defterini büyük ölçüde kapatacak.

Fenerbahçe’de eksikler can sıkıyor!

Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç men cezası aldığı için takımının başında olmayacak. Ayrıca, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür sakat, Bright Osayi-Samuel ise cezalı olduğu için Fenerbahçe bu karşılaşmaya bek oyuncusu olmadan çıkacak. Bunun yanı sıra Sofyan Amrabat da sarı kart cezalıları arasında.

Twente - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde 8. haftada Beşiktaş, Hollanda ekibi Twente’ye konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, kazanarak ilk 16 içine girip play-off’a katılmayı hedefliyor.

⚽ Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

📅 Tarih: 30 Ocak 2025 Perşembe

⏰ Saat: 23.00 (TSİ)

🏟️ Stat: Twente Stadyumu (Hollanda)

📺 Kanal: TRT Spor Yıldız

⚖️ Maçın hakemi: Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiminde oynanacak. Yardımcı hakemler Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.