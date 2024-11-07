UEFA AVRUPA LİGİ: Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde İngiltere'nin güçlü ekibi Tottenham'ı ağırlayacak. Heyecanla beklenen maçın yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'lerin de yer aldığı detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları devam ediyor. Galatasaray, bu akşam Rams Park'ta İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'u ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Tottenham ise 3 galibiyetle grupta 2. sırada bulunuyor. Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği maç, tüm Türkiye’de büyük ilgiyle takip edilecek.
Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 7 Kasım Salı akşamı Tottenham Hotspur ile Rams Park'ta karşılaşacak. Saat 20.45’te başlayacak olan maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın hakemi ise Belçikalı Lawrence Visser olacak.
Galatasaray’da Victor Osimhen belirsizliği
Galatasaray’da ağrıları nedeniyle son antrenmanlara katılmayan Victor Osimhen, takımla çalışmalara başladı. Yıldız oyuncunun Tottenham karşısında forma giymesi bekleniyor. Ayrıca sarı-kırmızılı takımda cezalı Fernando Muslera, bu maçla birlikte kaleyi devralacak.
Galatasaray - Tottenham muhtemel 11’ler
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen
Tottenham: Vicario, Gray, Dragusin, Davies, Udogie, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Solanke, Werner
Galatasaray Avrupa'da 322. maçına çıkıyor
Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında 321 kez sahaya çıktı. Bu maçlarda 115 galibiyet, 85 beraberlik ve 121 mağlubiyet aldı. Avrupa Ligi’nde ise 97 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 39 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet elde etti.
Tottenham’da eksikler
İngiliz ekibi Tottenham’da sakatlıkları süren Micky van de Ven, Djed Spence, Wilson Odobert, Cristian Romero ve Richarlison, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.