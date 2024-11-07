UEFA AVRUPA LİGİ: Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları devam ediyor. Galatasaray, bu akşam Rams Park'ta İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'u ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Tottenham ise 3 galibiyetle grupta 2. sırada bulunuyor. Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği maç, tüm Türkiye’de büyük ilgiyle takip edilecek.

Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 7 Kasım Salı akşamı Tottenham Hotspur ile Rams Park'ta karşılaşacak. Saat 20.45’te başlayacak olan maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın hakemi ise Belçikalı Lawrence Visser olacak.

Galatasaray’da Victor Osimhen belirsizliği

Galatasaray’da ağrıları nedeniyle son antrenmanlara katılmayan Victor Osimhen, takımla çalışmalara başladı. Yıldız oyuncunun Tottenham karşısında forma giymesi bekleniyor. Ayrıca sarı-kırmızılı takımda cezalı Fernando Muslera, bu maçla birlikte kaleyi devralacak.

Galatasaray - Tottenham muhtemel 11’ler

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen

Tottenham: Vicario, Gray, Dragusin, Davies, Udogie, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Solanke, Werner

Galatasaray Avrupa'da 322. maçına çıkıyor

Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında 321 kez sahaya çıktı. Bu maçlarda 115 galibiyet, 85 beraberlik ve 121 mağlubiyet aldı. Avrupa Ligi’nde ise 97 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 39 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet elde etti.

Tottenham’da eksikler

İngiliz ekibi Tottenham’da sakatlıkları süren Micky van de Ven, Djed Spence, Wilson Odobert, Cristian Romero ve Richarlison, Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.