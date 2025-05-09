UEFA Avrupa Ligi kupası İngiltere'de

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla sona ererken, finalistler de belli oldu.

İngiliz ekibi Manchester United, deplasmanda 3-0 mağlup ettiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu sahasında da 4-1 yendi ve final biletini aldı. İlk yarı 31. dakikada Alboniga'nın attığı golle İspanyol ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Ev sahibi, 72. dakikada Mason Mount'un golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 79. dakikada Carlos Casemiro, 85. dakikada Rasmus Höjlund ve 90+1. dakikada Mason Mount'un golleriyle Manchester United mücadeleyi 4-1 kazanarak finale yükseldi.

Gecenin diğer maçında ise Tottenham 3-1'lik ilk mücadelenin ardından deplasmanda Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro'nun golleriyle Tottenham, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve finalde Manchester United'ın rakibi oldu.

Final mücadelesi 21 Mayıs Çarşamba İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadyumu'nda oynanacak.