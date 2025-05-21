UEFA Avrupa Ligi kupasının sahibi Tottenham
İngiliz futbolunun köklü ve iki dev kulübü, Tottenham ile Manchester United UEFA Avrupa Ligi finalinde kozlarını paylaştı. Tottenham Brennan Johnson golüyle Manchester United'ı yenerek kupanın sahibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United, İspanya'nın San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi. Alman hakem Felix Zwayer'in yönettiği mücadelenin 42. dakikasında Tottenham, Johnson'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham şampiyon oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde en çok kupa kazanan Sevilla
Sevilla, 2006, 2007'de iki, 2014, 2015, 2016'da üç kez turnuvayı üst üste kazanırken, toplamda da 7 kez kupa sevinci yaşadı ve zirvede yer aldı. Sevilla'nın ardından İngiltere'den Tottenham ile Liverpool, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Juventus ve Inter 3. kez bu kupayı kaldırdı.