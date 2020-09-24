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UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

Bu akşam Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçlarını oynayacak. Peki UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu maçları bu akşam oynanacak. Bu turda Galatasaray sahasında Hajduk Split ile, Beşiktaş, Rio Ave ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Rosenborg deplasmanınan konuk olacak.

Gecenin dikkat çeken diğer maçlarında ise Tottenham, Shkendija deplasmanına konuk olurken, Milan ise sahasında Bodo Glimt ile karşılaşacak.

Sporting Lizbon-Aberdeen, Mura-PSV Eindhoven, Wolfsburg-Desna, Willem-Glasgow Rangers maçları da futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

Bu akşam temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde tur mücadelesi verirken, futbolseverler takımlarını ekran başından destekleyecek. UEFA Avrupa Ligi maçları Smart Spor ve TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçları

18.30

KuPS-Suduva

19.00

Mol Vidi-Reims
Victoria Plzen-SonderjyskE

19.30

Rostov-Maccabi Haifa

20.00

Charleroi-Partizan
Rosenborg-Alanyaspor
CSKA Sofya-B36 Torshavn
Mura-PSV Eindhoven
Malmö-NK Lokomotiva
Djurgarden-Cluj
Floriana-Flora
Beşiktaş-Rio Ave
Riga-Celtic

20.30

FCSB-Slovan Liberec
Hapoel Beersheva-Motherwell

21.00

Standart Liege-Vojvodina
Shkendija-Tottenham
Sheriff Tiraspol-Dundalk
Sarajevo-Buducnost Podgorica
Kopenhag-Piast Gliwice
Galatasaray-Hajduk Split
Granada-Lokomotiv Tiflis
Kİ Klaksvik-Dinamo Tiflis
APOEL-Zrinjski Mostar

21.15

Wolfsburg-Desna

21.30

LASK Linz-DAC Dunajska Streda
Basel-Anorthosis Famagusta
Legia Varşova-Drita

21.45

Rijeka-Kolos

22.00

Willem II-Glasgow Rangers
Sporting Lizbon-Aberdeen

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