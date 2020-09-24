24 Eylül 2020

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu maçları bu akşam oynanacak. Bu turda Galatasaray sahasında Hajduk Split ile, Beşiktaş, Rio Ave ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Rosenborg deplasmanınan konuk olacak.

Gecenin dikkat çeken diğer maçlarında ise Tottenham, Shkendija deplasmanına konuk olurken, Milan ise sahasında Bodo Glimt ile karşılaşacak.

Sporting Lizbon-Aberdeen, Mura-PSV Eindhoven, Wolfsburg-Desna, Willem-Glasgow Rangers maçları da futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

Bu akşam temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde tur mücadelesi verirken, futbolseverler takımlarını ekran başından destekleyecek. UEFA Avrupa Ligi maçları Smart Spor ve TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçları

18.30

KuPS-Suduva

19.00

Mol Vidi-Reims

Victoria Plzen-SonderjyskE

19.30

Rostov-Maccabi Haifa

20.00

Charleroi-Partizan

Rosenborg-Alanyaspor

CSKA Sofya-B36 Torshavn

Mura-PSV Eindhoven

Malmö-NK Lokomotiva

Djurgarden-Cluj

Floriana-Flora

Beşiktaş-Rio Ave

Riga-Celtic

20.30

FCSB-Slovan Liberec

Hapoel Beersheva-Motherwell

21.00

Standart Liege-Vojvodina

Shkendija-Tottenham

Sheriff Tiraspol-Dundalk

Sarajevo-Buducnost Podgorica

Kopenhag-Piast Gliwice

Galatasaray-Hajduk Split

Granada-Lokomotiv Tiflis

Kİ Klaksvik-Dinamo Tiflis

APOEL-Zrinjski Mostar

21.15

Wolfsburg-Desna

21.30

LASK Linz-DAC Dunajska Streda

Basel-Anorthosis Famagusta

Legia Varşova-Drita

21.45

Rijeka-Kolos

22.00

Willem II-Glasgow Rangers

Sporting Lizbon-Aberdeen