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UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi elemeleri devam ediyor. Türkiye'yi bu turnuvada temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam rakipleri ile play-off turunun ilk maçında karşılaşacak. İki temsilcimizin maçlarını izlemek isteyen futbolseverler ise, UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları heyecanı yaşanacak. Türkiye'yi bu turnuvada temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray da bu akşam rakipleriyle play-off turunun ilk maçında karşılaşacak. Peki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, sorusunun yanıtı..

Fenerbahçe-Helsinki maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi Helsinki ile Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Fransız Futbol Federasyonu hakemlerinden Benoit Bastien yönetecek. Fenerbahçe-Helsinki maçı TV 8'den canlı yayınlanacak.

Randers-Galatasaray maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka temsilcisi Randers ile Cepheus Park Randers'da karşılaşacak. TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Jesus Gil Manzano yönetecek. Randers-Galatasaray maçı Star TV'den canlı yayınlanacak.

Hangi turnuva hangi kanalda yayınlanacak?

Saran Group, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye’deki yayını için EXXEN ile anlaşmaya vardı.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuvaların maçları, özetleri ve özel yayınları 3 sezon boyunca EXXEN platformundan yayınlanacak.