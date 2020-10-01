UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Glasgow Rangers-Galatasaray maçı da bu akşam TSİ 21.45'te oynanacak.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçları bu akşam oynanacak. İlk maç TSİ 18.30'da başlayacak, son maçlar ise TSİ 22.00'de oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ve Alanyaspor'un elenmesinin ardından Türkiye'yi sadece Galatasaray temsil ediyor. Sarı-Kırmızılılar bu akşam TSİ 21.45'te İskoçya ekiplerinden Glasgow Rangers ile Ibrox Park'ta karşılaşacak.
Glasgow Rangers-Galatasaray maçının dışında Sarajevo-Celtic, Rio Ave-Milan, Tottenham-Maccabi Haifa ve Rosenborg-PSV Eindhoven maçları gecenin dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi maçları Smart Spor ve Teve2'den canlı izlenebilecek.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off programı
18.30
Cluj (Romanya) - KuPS (Finlandiya)
20.00
Malmö (İsveç) - Granada (İspanya)
Charleroi (Belçika) - Lech Poznan (Polonya)
Rosenborg (Norveç) - PSV Eindhoven (Hollanda)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Flora (Estonya)
Ararat (Ermenistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Slovan Liberec (Çekya) - APOEL Nicosia (Güney Kıbrıs)
20.30
Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Viktoria Plzen (Çekya)
21.00
Sarajevo (Bosna Hersek) - Celtic (İskoçya)
Standart Liege (Belçika) - Mol Vidi (Macaristan)
Dinamo Brest (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan)
Copenhagen (Danimarka) - Rijeka (Hırvatistan)
Legia Warszawa (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)
21.30
Dundalk (İrlanda) - Kİ Klaksvik (İzlanda)
Young Boys (İsviçre) - Tirana (Arnavutluk)
Basel (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
21.45
AEK Atina (Yunanistan) - Wolfsburg (Almanya)
Glasgow Rangers (İskoçya) - Galatasaray (Türkiye)
22.00
Rio Ave (Portekiz) - Milan (İtalya)
Tottenham (İngiltere) - Maccabi Haifa (İsrail)
Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK Linz (Avusturya)