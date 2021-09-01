UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin grup etabında mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiacos, Lokomotiv Moskova ve Royal Antwerp ile eşleşirken, Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

Saran Group, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye’deki yayını için EXXEN ile anlaşmaya vardı.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuvaların maçları, özetleri ve özel yayınları 3 sezon boyunca EXXEN platformundan yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi grupları

A Grubu

Olympique Lyon

Glasgow Rangers

Sparta Prag

Brondby

B Grubu

AS Monaco

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Sturm Graz

C Grubu

Napoli

Leicester City

Spartak Moskova

Legia Warszawa

D Grubu

Olympiacos

Lokomotiv Moskova

Fenerbahçe

Royal Antwerp

E Grubu

Lazio

Eintracht Frankfurt

Olympique Marseille

Galatasaray

F Grubu

Braga

Crvena Zvezda

Ludogorets

Midtjylland

G Grubu

Bayer Leverkusen

Celtic

Real Betis

Ferencvarosi

H Grubu

Dinamo Zagreb

KRC Genk

West Ham United

Rapid Wien