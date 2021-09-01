UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belirlendi. Fenerbahçe D Grubu'na, Galatasaray ise E Grubu'na düştü. Önemli rakipler ile eşleşen temsilcilerimizin maçlarını izlemek isteyen futbolseveler, UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin grup etabında mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiacos, Lokomotiv Moskova ve Royal Antwerp ile eşleşirken, Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
Saran Group, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye’deki yayını için EXXEN ile anlaşmaya vardı.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuvaların maçları, özetleri ve özel yayınları 3 sezon boyunca EXXEN platformundan yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi grupları
A Grubu
Olympique Lyon
Glasgow Rangers
Sparta Prag
Brondby
B Grubu
AS Monaco
PSV Eindhoven
Real Sociedad
Sturm Graz
C Grubu
Napoli
Leicester City
Spartak Moskova
Legia Warszawa
D Grubu
Olympiacos
Lokomotiv Moskova
Fenerbahçe
Royal Antwerp
E Grubu
Lazio
Eintracht Frankfurt
Olympique Marseille
Galatasaray
F Grubu
Braga
Crvena Zvezda
Ludogorets
Midtjylland
G Grubu
Bayer Leverkusen
Celtic
Real Betis
Ferencvarosi
H Grubu
Dinamo Zagreb
KRC Genk
West Ham United
Rapid Wien