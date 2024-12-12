UEFA AVRUPA LİGİ: Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (MUHTEMEL 11'LER)

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Galatasaray, İsveç temsilcisi Malmö’ye konuk olacak. Grupta üst tura çıkma mücadelesi veren sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmanda eksiklerine rağmen avantajlı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Malmö - Galatasaray karşılaşması, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. Mücadele, İsveç’teki Eleda Stadyumu’nda oynanacak.

Malmö - Galatasaray maçı hangi kanalda? Maç şifresiz mi?

Karşılaşma, EXXEN platformundan şifreli olarak canlı yayınlanacak. Maçın ücretsiz olarak yayınlanması beklenmiyor.

Maçın hakem kadrosu

İngiltere Futbol Federasyonu’ndan John Brooks’un yöneteceği karşılaşmada yardımcı hakemler Simon Bennett ve Daniel Robathan olacak. Dördüncü hakem olarak Darren Bond, VAR hakemi olarak ise Jarred Gillett görev yapacak.

Galatasaray’da 6 eksik oyuncu

Teknik Direktör Okan Buruk’un Malmö maçındaki en büyük sorunu sakatlıklar olacak. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi’nin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı.

Muhtemel 11’ler:

Malmö: Friedrich, Larsen, Rosler, Busanello, Zatterström, Rosengren, Pena, Christiansen, Johnsen, Bolin, Botheim

Galatasaray: Muslera, Jelert, Metehan Baltacı, Sanchez, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Batshuayi

Galatasaray Avrupa’da namağlup ilerliyor

Avrupa Ligi’nde 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Galatasaray, 11 puanla 4. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Malmö karşısında galip gelerek gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor.

Galatasaray’ın fikstürü:

* 12 Aralık Perşembe: Malmö - Galatasaray

* 21 Ocak Salı: Galatasaray - Dinamo Kiev

* 30 Ocak Perşembe: Ajax - Galatasaray

Sarı-kırmızılıların kritik sınavı öncesi tüm gözler, Okan Buruk’un sahaya süreceği taktik diziliş ve stratejide olacak. Futbolseverler heyecanla maç saatini bekliyor.