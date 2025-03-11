UEFA AVRUPA LİGİ: Rangers-Fenerbahçe rövanş maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, 13 Mart Perşembe günü İskoçya’da Rangers ile karşı karşıya gelecek. Avrupa’daki kritik mücadelede Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak.

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, Norveç Futbol Federasyonu’ndan Espen Eskas’ın yöneteceği maçta yardımcı hakemler Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Norveçli Rohit Saggi olarak belirlendi.

İskoçya'nın Ibrox Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. İlk maçı Kadıköy’de oynayan Fenerbahçe, avantajlı bir skorla rövanşta tur bileti almak için sahaya çıkacak. Espen Eskas, daha önce UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde birçok önemli karşılaşmayı yönetmişti.

Fenerbahçe’nin çeyrek finale yükselme mücadelesinde, Norveçli hakemin yönetimi merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli ekip, İskoçya’da tarihi bir sonuç almak için sahaya çıkacak.