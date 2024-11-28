UEFA AVRUPA LİGİ: Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ŞİFRESİZ)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag’a konuk oluyor. Avrupa arenasında 5 puanla 21. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmayı ve gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Bu sezon ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin en büyük rakibi olan Çekya, topladığı 7.500 puanla 9. sırada bulunurken Türkiye 39.100 puanla 10. sırada yer alıyor. Fenerbahçe’nin bu mücadelede alacağı galibiyet, Türkiye’nin sıralamadaki yerini güçlendirmek adına kritik önem taşıyor.

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, 28 Kasım Perşembe günü Çekya’nın başkenti Prag’da Slavia Prag ile karşılaşacak. Eden Arena’da oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe’nin son durumu

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar karşısında alınan mağlubiyetin ardından Süper Lig’de Kayserispor’u farklı mağlup ederek moral buldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, Slavia Prag deplasmanından üç puanla dönerek Avrupa Ligi'nde yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Mücadelede yıldız oyuncular Dusan Tadic, Yousef En-Nesyri ve Saint-Maximin gibi isimlere büyük görev düşecek.

Fenerbahçe muhtemel 11

Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet Akaydin, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Dusan Tadic, Saint-Maximin, Edin Dzeko.