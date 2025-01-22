UEFA AVRUPA LİGİ: Solskjaer için zorlu ilk sınav! Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam İspanya’nın güçlü ekiplerinden Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Kritik mücadelede siyah-beyazlılar, play-off şansını devam ettirmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşması, 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30’da Tüpraş Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ole Gunnar Solskjaer ilk maçına çıkıyor

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların başında ilk maçına çıkacak. Daha önce Molde ve Manchester United’ı çalıştıran Norveçli teknik adam, Avrupa kupalarındaki kariyerinde 68. maçına Beşiktaş ile çıkmış olacak. Solskjaer, yeni takımıyla başarılı bir başlangıç yaparak taraftarlarına galibiyet hediye etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş’ta play-off mücadelesi

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 6 maçında 2 galibiyet ve 4 yenilgi alarak toplamda 6 puan topladı. Averajla 28. sırada yer alan Beşiktaş, Bilbao karşısında alacağı galibiyetle adını ilk 24 takım arasına yazdırmak ve play-off şansını son maça taşımak istiyor.

Athletic Bilbao zirveyi paylaşıyor

İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek topladığı 16 puanla zirve ortağı konumunda. Bu sezon yalnızca 2 gol yiyen Bilbao, 36 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkat çekiyor. Ernesto Valverde yönetimindeki ekip, geçen hafta İstanbul’da oynanan maçta Fenerbahçe’yi 2-0 yenmişti.

Beşiktaş ve Athtelic Bilbao maçı eksikler

Beşiktaş’ta bu önemli karşılaşma öncesinde 4 oyuncu forma giyemeyecek. Necip Uysal, Alex Oxlade-Chamberlain, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç, Athletic Bilbao karşısında sahada olamayacak.

Beşiktaş ve Athtelic Bilbao muhtemel 11’ler

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi, Ciro Immobile.

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri, Ruiz, de Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta.