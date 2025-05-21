UEFA Avrupa Ligi'nde 1 milyar 469 milyon euroluk final
UEFA Avrupa Ligi kupası bugün sahibini buluyor. İngiltere ekipleri Tottenham ile Manchester United, İspanya’daki San Mames Stadı'nda kupayı kazanmak için saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. İki kulübün UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri ise 1 milyar 469 milyon euroyu buluyor.
Avrupa’nın iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi finalinde bugün İngiltere temsilcileri Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek karşılaşma, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz'in yardımcı hakem görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak. Finalde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester United ise 2017'de zafere ulaştı.
En pahalı futbolcu Kulusevski
UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşacak İngiliz ekipleri Tottenham ile Manchester United'ın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 1 milyar 469 milyon euro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin, Manchester United'ın ise 693 milyon 250 bin euro.
İsveçli orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski, 60 milyon euroyla Tottenham'ın en pahalı oyuncusu olurken, 55 milyon euroluk değerleriyle Leny Yoro, Kobbie Mainoo ve Bruno Fernandes, Manchester United'ın en yüksek bedelli oyuncuları olarak öne çıkıyor.
En çok kazananı İspanyollar
İki İngiliz takımının oynayacağı finale ev sahipliği yapacak İspanya, aynı zamanda kupayı en çok kazanan ülke konumunda bulunuyor. 1971'den 2009'a kadar UEFA Kupası, sonrasında da UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda kupayı en çok İspanyol takımları kazandı. İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 kez finallerde temsil edilirken 14 şampiyonluk yaşadı.
İspanyollara Sevilla (7), Atletico Madrid (3), Real Madrid (2), Valencia ve Villarreal takımları kupayı getirdi. İspanyolları 18 kez finalde yer alan ve 10 kez kupanın zaferini yaşayan İtalyanlar takip etti. Juventus (3), İnter Milan (3), Parma (2), Napoli ve Atalanta, ülkelerine Avrupa'nın en büyük ikinci kupasını taşıdı. İngilizler ise 17 kez final oynadıkları turnuvada Liverpool (3), Tottennham (2), Chelsea (2), Ipswich Town ve Manchester United ile 9 kez şampiyonluğa ulaştı.