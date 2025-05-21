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UEFA Avrupa Ligi'nde 1 milyar 469 milyon euroluk final

UEFA Avrupa Ligi kupası bugün sahibini buluyor. İngiltere ekipleri Tottenham ile Manchester United, İspanya’daki San Mames Stadı'nda kupayı kazanmak için saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. İki kulübün UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri ise 1 milyar 469 milyon euroyu buluyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 1 milyar 469 milyon euroluk final
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Avrupa’nın iki numaralı kupa­sı UEFA Avrupa Ligi finalin­de bugün İngiltere temsilcile­ri Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolu­nun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirle­yecek karşılaşma, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Aynı ülkeden Ro­bert Kempter ve Christian Dietz'in yar­dımcı hakem görevini üstleneceği mü­sabakanın dördüncü hakemi ise İtal­yan Maurizio Mariani olacak. Finalde Tottenham üçüncü, Manchester Uni­ted ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester Uni­ted ise 2017'de zafere ulaştı.

En pahalı futbolcu Kulusevski

UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşacak İngiliz ekipleri Totten­ham ile Manchester United'ın UEFA listesinde yer alan futbolcularının top­lam değeri, 1 milyar 469 milyon euro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verile­rine göre Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin, Manchester Uni­ted'ın ise 693 milyon 250 bin euro.

İsveçli orta saha oyuncusu Dejan Ku­lusevski, 60 milyon euroyla Totten­ham'ın en pahalı oyuncusu olurken, 55 milyon euroluk değerleriyle Leny Yoro, Kobbie Mainoo ve Bruno Fernandes, Manchester United'ın en yüksek be­delli oyuncuları olarak öne çıkıyor.

En çok kazananı İspanyollar

İki İngiliz takımının oynayacağı fi­nale ev sahipliği yapacak İspanya, ay­nı zamanda kupayı en çok kazanan ül­ke konumunda bulunuyor. 1971'den 2009'a kadar UEFA Kupası, sonra­sında da UEFA Avrupa Ligi adıyla dü­zenlenen Avrupa'nın 2 numaralı or­ganizasyonunda kupayı en çok İs­panyol takımları kazandı. İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 kez finallerde temsil edilirken 14 şampi­yonluk yaşadı.

İspanyollara Sevilla (7), Atletico Madrid (3), Real Madrid (2), Valencia ve Villarreal takımları kupayı getirdi. İspanyolları 18 kez finalde yer alan ve 10 kez kupanın zaferini yaşa­yan İtalyanlar takip etti. Juventus (3), İnter Milan (3), Parma (2), Napoli ve Atalanta, ülkelerine Avrupa'nın en bü­yük ikinci kupasını taşıdı. İngilizler ise 17 kez final oynadıkları turnuvada Li­verpool (3), Tottennham (2), Chelsea (2), Ipswich Town ve Manchester Uni­ted ile 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 1 milyar 469 milyon euroluk final - Resim : 1

UEFA Avrupa Ligi'nde 1 milyar 469 milyon euroluk final - Resim : 2

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL