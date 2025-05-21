UEFA Avrupa Ligi'nde 1 milyar 469 milyon euroluk final

Avrupa’nın iki numaralı kupa­sı UEFA Avrupa Ligi finalin­de bugün İngiltere temsilcile­ri Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolu­nun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda şampiyonu belirle­yecek karşılaşma, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Aynı ülkeden Ro­bert Kempter ve Christian Dietz'in yar­dımcı hakem görevini üstleneceği mü­sabakanın dördüncü hakemi ise İtal­yan Maurizio Mariani olacak. Finalde Tottenham üçüncü, Manchester Uni­ted ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Tottenham'ın 1972 ve 1984'te kazandığı kupada Manchester Uni­ted ise 2017'de zafere ulaştı.

En pahalı futbolcu Kulusevski

UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşacak İngiliz ekipleri Totten­ham ile Manchester United'ın UEFA listesinde yer alan futbolcularının top­lam değeri, 1 milyar 469 milyon euro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verile­rine göre Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin, Manchester Uni­ted'ın ise 693 milyon 250 bin euro.

İsveçli orta saha oyuncusu Dejan Ku­lusevski, 60 milyon euroyla Totten­ham'ın en pahalı oyuncusu olurken, 55 milyon euroluk değerleriyle Leny Yoro, Kobbie Mainoo ve Bruno Fernandes, Manchester United'ın en yüksek be­delli oyuncuları olarak öne çıkıyor.

En çok kazananı İspanyollar

İki İngiliz takımının oynayacağı fi­nale ev sahipliği yapacak İspanya, ay­nı zamanda kupayı en çok kazanan ül­ke konumunda bulunuyor. 1971'den 2009'a kadar UEFA Kupası, sonra­sında da UEFA Avrupa Ligi adıyla dü­zenlenen Avrupa'nın 2 numaralı or­ganizasyonunda kupayı en çok İs­panyol takımları kazandı. İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 kez finallerde temsil edilirken 14 şampi­yonluk yaşadı.

İspanyollara Sevilla (7), Atletico Madrid (3), Real Madrid (2), Valencia ve Villarreal takımları kupayı getirdi. İspanyolları 18 kez finalde yer alan ve 10 kez kupanın zaferini yaşa­yan İtalyanlar takip etti. Juventus (3), İnter Milan (3), Parma (2), Napoli ve Atalanta, ülkelerine Avrupa'nın en bü­yük ikinci kupasını taşıdı. İngilizler ise 17 kez final oynadıkları turnuvada Li­verpool (3), Tottennham (2), Chelsea (2), Ipswich Town ve Manchester Uni­ted ile 9 kez şampiyonluğa ulaştı.