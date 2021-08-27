UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın grupları belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabına katılma hakkı kazanan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.
2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın grup etabındaki rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiacos, Lokomotiv Moskova ve Royal Antwerp ile eşleşti.
Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille ile eşleşti.
İşte UEFA Avrupa Ligi grupları:
A Grubu
Olympique Lyon
Glasgow Rangers
Sparta Prag
Brondby
B Grubu
AS Monaco
PSV Eindhoven
Real Sociedad
Sturm Graz
C Grubu
Napoli
Leicester City
Spartak Moskova
Legia Warszawa
D Grubu
Olympiacos
Lokomotiv Moskova
Fenerbahçe
Royal Antwerp
E Grubu
Lazio
Eintracht Frankfurt
Olympique Marseille
Galatasaray
F Grubu
Braga
Crvena Zvezda
Ludogorets
Midtjylland
G Grubu
Bayer Leverkusen
Celtic
Real Betis
Ferencvarosi
H Grubu
Dinamo Zagreb
KRC Genk
West Ham United
Rapid Wien