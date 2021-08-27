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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın grupları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabına katılma hakkı kazanan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın grup etabındaki rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiacos, Lokomotiv Moskova ve Royal Antwerp ile eşleşti.

Galatasaray ise E Grubu'nda Lazio, Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille ile eşleşti.

İşte UEFA Avrupa Ligi grupları:

A Grubu

Olympique Lyon
Glasgow Rangers
Sparta Prag
Brondby

B Grubu

AS Monaco
PSV Eindhoven
Real Sociedad
Sturm Graz

C Grubu

Napoli
Leicester City
Spartak Moskova
Legia Warszawa

D Grubu

Olympiacos
Lokomotiv Moskova
Fenerbahçe
Royal Antwerp

E Grubu

Lazio
Eintracht Frankfurt
Olympique Marseille
Galatasaray

F Grubu

Braga
Crvena Zvezda
Ludogorets
Midtjylland

G Grubu

Bayer Leverkusen
Celtic
Real Betis
Ferencvarosi

H Grubu

Dinamo Zagreb
KRC Genk
West Ham United
Rapid Wien