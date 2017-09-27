UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor
Avrupa Ligi'nde ikinci hafta grup mücadeleleri yarın oynanacak maçlarla devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın 24 maç oynanacak.
I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, saat 20.00'de başlayacak maçta Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i konuk edecek.
Medipol Başakşehir ise TSİ 22.05'te oynanacak C Grubu mücadelesinde, bir diğer Portekiz ekibi Braga ile deplasmanda karşılaşacak.
İkinci haftanın maç programı (TSİ) şöyle:
18.00 Astana (Kazakistan) - Slavia Prag (Çekya)
20.00 Zenit (Rusya) - Real Sociedad (İspanya)
20.00 Rosenborg (Norveç) - Vardar (Makedonya)
20.00 Nice (Fransa) - Vitesse (Hollanda)
20.00 Lazio (İtalya) - Zulte Waregem (Belçika)
20.00 Östersunds (İsveç) - Hertha Berlin (Almanya)
20.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Zorya (Ukrayna)
20.00 Atiker Konyaspor - Vitoria Guimaraes (Portekiz)
20.00 Salzburg (Avusturya) - Olympique Marsilya (Fransa)
20.00 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)
20.00 Köln (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
20.00 Lugano (İsviçre) - FCSB (Romanya)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
22.05 Sheriff (Moldova) - Kopenhag (Danimarka)
22.05 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Zlin (Çekya)
22.05 Everton (İngiltere) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.05 Olympique Lyon (Fransa) - Atalanta (İtalya)
22.05 Milan (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)
22.05 AEK (Yunanistan) - Austria Wien (Avusturya)
22.05 Braga (Portekiz) - Medipol Başakşehir
22.05 Ludogorets (Bulgaristan) - Hoffenheim (Almanya)
22.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Young Boys (İsviçre)
22.05 Partizan (Sırbistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)
Kaynak: AA