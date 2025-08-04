UEFA Avrupa Ligi'nde Samsunspor'un muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminde, Türkiye'nin turnuvadaki son temsilcisi Samsunspor'un muhtemel rakibi belli oldu. Karadeniz ekibi, Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar Donetsk bir önceki turda kupadaki diğer temsilcimiz Beşiktaş'ı turnuvadan elemişti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminde Türkiye'nin turnuvadaki son temsilcisi Samsunspor için kritik eşleşme netleşti. Karadeniz ekibi, play-off turunda Shakhtar Donetsk - Panathinaikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlük koltuğunda Arda Turan oturuyor. Shakhtar, bir önceki turda turnuvada yer alan bir diğer temsilcimiz Beşiktaş’ı elemişti.
İlk maç 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 28 Ağustos Perşembe günü Samsun'da taraftarın önünde gerçekleşecek.