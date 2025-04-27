UEFA GENÇLİK LİGİ: Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı

UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor U19 zor rakipleri birer birer geçerek finale kadar yükseldi. Karadeniz fırtınasının rakibi İspanyol temsilcisi Barcelona U19. Milyonlar mücadeleyi kaçırmak istemezken "Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu art arda geliyor.

TRABZONSPOR U19 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor U19 - Barcelona U19 final maçı 28 Haziran Pazartesi saat 19.00'da oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

UEFA, Trabzonspor'un saha değişikliği isteğini kabul etmedi

Trabzonspor Kulübü, 28 Nisan Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde Barcelona ile oynanacak UEFA Gençlik Ligi finalinin daha büyük bir stadyuma alınması talebinin UEFA tarafından reddedildiğini açıkladı.