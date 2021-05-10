UEFA, İstanbul kararını en geç çarşamba günü açıklayacak

UEFA yetkilileri final maçıyla ilgili seçenekleri görüşmek için İngiliz hükümeti ve İngiltere Futbol Federasyonu yetkilileriyle bugün bir araya geliyor.



BBC Türkçe'nin haberine göre, görüşmelerden sonra kararın en geç Çarşamba günü açıklanacağı gelen bilgiler arasında.

29 Mayıs'ta oynanacak Manchester City - Chelsea finalinin İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı ancak İngiltere son dakikada girişimlerde bulunarak finali tartışmaya açtı.

Öte yandan 29 Mayıs'ta Wembley Stadyumu'nda Championship play-off final maçı da var ancak UEFA'dan talep gelmesi halinde play-off finalinin yerinin değiştirilebileceği belirtiliyor.

İngiltere, cuma günü Türkiye'yi en katı seyahat kısıtlamalarını uyguladığı "kırmızı listeye" dahil etti. İngiliz hükümeti, Şampiyonlar Ligi finali için taraftarlara Türkiye'ye gitmemeleri çağrısı yaptı. Bu kararın ardından final maçının Türkiye'den İngiltere'ye taşınması hakkında "hassas müzakereler" yürütüldüğü duyuruldu.