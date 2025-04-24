UEFA İstanbul Ofisi açıldı

UEFA'nın Türkiye'deki ilk resmi temsilciliği olan İstanbul Ofisi, Levent'teki Pembe Köşk'te düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. Törende, spor ve siyaset dünyasından pek çok önemli isim de yer aldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu gelişmenin Türk futbolu adına tarihi bir adım olduğunu belirtti. İstanbul’un futbolun bölgesel ve uluslararası merkezlerinden biri haline geldiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, bu adımın Türkiye’nin spor alanındaki atılımlarının bir sonucu olduğunu vurguladı. Hacıosmanoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle bu projeyi hayata geçirdik. UEFA ile iletişimimiz daha da güçlenecek" dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in de açılışta yer alması, Türkiye’nin Avrupa futbolundaki yerini güçlendirme yönündeki kararlılığını simgeledi. Ceferin ve Hacıosmanoğlu, açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a birer hediye takdim etti. Ardından Erdoğan, kurdeleyi keserek UEFA İstanbul Ofisi'nin resmen açılışını gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin spor altyapısında büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi bu devrimi mümkün kıldı. UEFA’nın temsilciliğini açması, bu dönüşümün bir başka göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Açılışta ayrıca, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı gibi isimler de yer aldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da etkinliğe katılan dikkat çeken diğer isimler arasında yer aldı.

Hacıosmanoğlu, Türkiye’nin UEFA organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda iddialı olduğunu vurgulayarak, 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 UEFA Konferans Ligi Finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.