UEFA KADRO BİLDİRİMİ SON TARİH: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi kadro listesi ne zaman verilecek?

Avrupa'nın en prestijli turnuvası başlıyor. Devler liginde Galatasaray ve Fenerbahçe; Avrupa Ligi'nde Beşiktaş; Konferans Ligi'nde Trabzonspor bizi temsil edecek. Şu an kulüplerin kadro listesi merak ediliyor ve sık sık "UEFA kadro bildirimi ne zaman yapılacak" sorusu geliyor.

UEFA kadro bildirimi ne zaman yapılacak?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor A Listesi'nin 2 Eylül'ü, 3 Eylül'e bağlayan gece saat 00.59'a kadar sunmak zorunda...

En fazla 25 oyuncu bildirilebilir (en az 2 kaleci zorunludur).

Bu 25 kişilik kontenjanın en az 8 adedi "kulüp/ülke altyapısında yetişmiş" (locally trained) oyunculara ayrılmalıdır. Altyapı kriteri sağlanamazsa toplam kadro sayısı 25'ten düşürülür.