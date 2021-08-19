UEFA Konferans Ligi play-off turu maçları bu akşam oynanacak. İlk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi Trabzonspor ve Sivasspor temsil edecek ve iki takım bu akşam play-off turundaki ilk maçlarına çıkacak. Peki Trabzonspor ve Sivasspor maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Konferans Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı...

Trabzonspor-Roma maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Roma'yı konuk edecek. Bu akşam 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılamayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Trabzonspor-Roma maçı ATV'den canlı yayınlanacak.

Sivasspor-Kopenhag maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, Kopenhag'ı konuk edecek. Bu akşam 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılamayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Mykola Balakin yönetecek. Sivasspor-Kopenhag maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.