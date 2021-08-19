UEFA Konferans Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi heyecanı play-off turu ile devam ediyor. Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi Trabzonspor ve Sivasspor temsil ediyor. Bu iki temsilcimizin maçlarını izlemek isteyen futbolseverler, UEFA Konferans Ligi maçları hangi kanalda, sorusuna yanıt arıyor.
UEFA Konferans Ligi play-off turu maçları bu akşam oynanacak. İlk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi Trabzonspor ve Sivasspor temsil edecek ve iki takım bu akşam play-off turundaki ilk maçlarına çıkacak. Peki Trabzonspor ve Sivasspor maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Konferans Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtı...
Trabzonspor-Roma maçı hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Roma'yı konuk edecek. Bu akşam 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılamayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Trabzonspor-Roma maçı ATV'den canlı yayınlanacak.
Sivasspor-Kopenhag maçı hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, Kopenhag'ı konuk edecek. Bu akşam 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılamayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Mykola Balakin yönetecek. Sivasspor-Kopenhag maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.