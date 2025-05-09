UEFA Konferans Ligi'nin finali belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea sahasında İsveç ekibi Djurgarden'ı ağırladı. İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden Chelsea, rövanşı da 39. dakikada Dewsbury-Hall'ın golüyle 1-0 kazandı. Toplamda 5-1'lik skorla Djurgarden'ı eleyen İngiliz ekibi finale yükselen ilk takım oldu.

Gecenin diğer maçında ise Real Betis, Fiorentina ile 2-2 berabere kalarak finale çıkan diğer takım oldu. İlk maçta rakibine 2-1 üstünlük sağlayan İspanyol ekibi Real Betis, deplasmanda İtalyan temsilcisi Fiorentina ile karşılaştı. 90 dakika İtalyan ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erince mücadele uzatmaya gitti. 97. dakikada Abdessamad Ezzalzouli ile Real Betis 2-2'lik eşitliği yakaladı. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca İspanyol ekibi final biletini kaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 28 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Wroclaw şehrindeki Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak.