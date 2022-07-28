UEFA, Putin sloganları için Fenerbahçe'ye soruşturma başlattı
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarlarının "uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.
İHA
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaştı. Mücadele Ukrayna ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekibin attığı ilk golde sarı-lacivertli taraftarların yaptığı 'Putin' tezahüratları gündem olmuştu. Bugün toplanan UEFA Disiplin Kurulu, maçta yapılan tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe'ye soruşturma başlattı.
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