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UEFA, Putin sloganları için Fenerbahçe'ye soruşturma başlattı

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarlarının "uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaştı. Mücadele Ukrayna ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekibin attığı ilk golde sarı-lacivertli taraftarların yaptığı 'Putin' tezahüratları gündem olmuştu. Bugün toplanan UEFA Disiplin Kurulu, maçta yapılan tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe'ye soruşturma başlattı.

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