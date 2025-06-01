UEFA Şampiyonlar Ligi finali heyecanı İstanbul’da yaşandı

Pepsi, 31 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen etkinlikte, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini canlı yayın eşliğinde futbolseverlerle birlikte izledi. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena’da oynanan ve Paris Saint Germain’in şampiyonlukla tamamladığı tarihi mücadele, müzik ve sporun buluştuğu çok sayıda organizasyona da sahne oldu.

Etkinlikte konuşan PepsiCo Türkiye Gazlı İçecekler Pazarlama Direktörü Tansu Çimitay, “Pepsi markamızla 2015 yılından bu yana Avrupa futbolunun zirvesindeki organizasyonlardan biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi’ni desteklemenin gururunu yaşıyoruz. Bu özel gecede müziğin gücüyle futbolun evrensel birleştirici yönünü aynı çatı altında buluşturduk” dedi.

Çimitay, Pepsi’nin final öncesi sahipliğini üstlendiği açılış seremonisinde dünyaca ünlü rock grubu LINKIN PARK’ın sahne aldığını hatırlatarak, “Futbolseverlerin coşkusunu hem İstanbul’da hem de dünya genelinde aynı anda paylaşmak bizim için büyük bir heyecan” diye konuştu.

Volkan Demirel ve Semih Şentürk de etkinlikteydi

Etkinliğe katılan Volkan Demirel, “Futbol, sadece bir oyun değil; insanları birleştiren evrensel bir dil. Bu atmosferi taraftarlarla birlikte yaşamak unutulmazdı” dedi.

Semih Şentürk ise “Futbolun tutkusu ve birleştirici gücü burada bir kez daha hissedildi. Böyle bir organizasyonla futbolseverlerle buluşmak büyük bir keyifti” ifadelerini kullandı.

Pepsi’nin düzenlediği etkinlik, sadece futbol değil, aynı zamanda toplumsal bir etkileşim alanı olarak da dikkat çekerken, markanın spor ve müziği bir araya getirme stratejisinin başarılı bir örneği oldu.