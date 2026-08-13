UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları için sabırsız bekleyiş... Milyonlarca futbolsever özellikle de Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı kura çekiliş tarihlerini araştırıyor. Peki kura çekimi ne zaman?
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlamak üzere... Galatasaray direkt gruplara katılacak, Fenerbahçe ise Lyon engelini geçtiği takdirde gruplara kalmaya hak kazanacak. Heyecan gitgide artarken "UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman" sorusu hızlanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu maçları 25–26 Ağustos 2026 tarihlerinde tamamlanacak ve hemen ardından 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek.
İlk hafta mücadeleleri 8 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ